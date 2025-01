Lanazione.it - Gallorini e Caporali (PD) sul piano anti-buche da un milione di euro

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 8 gennaio 2025 –(PD) sulda undi: “Intervento tardivo e insufficiente. Le frazioni di Arezzo nuovamente dimenticate." I consiglieri comunali del Partito Democratico, Andreae Donato, esprimono perplessità riguardo al recente annuncio dell'amministrazione comunale relativo alda undi, destinato esclusivamente a via Marco Perennio e via Anconetana. "Pur riconoscendo l'importanza di intervenire su arterie principali come via Marco Perennio e via Anconetana, riteniamo che l'investimento di undisia del tutto insufficiente rispetto alle reali necessità della viabilità aretina," affermano. "Questo intervento arriva tardivamente, dopo anni di segnalazioni e disagi vissuti dai cittadini, e appare come una risposta parziale a un problema ben più esteso.