Biccy.it - Anticipazioni del Grande Fratello, scoop su Helena: “Starà bene”

Leggi su Biccy.it

A poche ore dalla puntata più attesa di questa edizione, sono arrivate delle stranedel, quelle ufficiali pubblicate dai profili social del programma di Alfonso Signorini e unodi un ex gieffino ed esperto di gossip suPrestes.del, puntata di mercoledì 8 gennaio.Sul sito del programma si fa riferimento solo a un provvedimento: “Colpi di scena, momenti decisivi e il ritorno di Pamela. Mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Nel corso della settimana è stato annullato il televoto che vedeva a rischio eliminazione Bernardo,, Shaila e Stefania.