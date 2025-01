Ilrestodelcarlino.it - Un’ora gratis sulle strisce blu, si va avanti fino al 31 gennaio

al 31a Cesenatico i residenti e i turisti potranno parcheggiarenelleblu. Questa interessante opportunità introdotta a inizio dicembre in occasione delle festività di fine anno, è confermata anche per tutto il primo mese del 2025. L’ora gratuita nei parcheggi ablu su tutto il territorio comunale, è una iniziativa pensata soprattutto per dare una mano a commercianti ed ai titolari di bar e ristoranti di Cesenatico, ma anche per incentivare i consumatori a fare acquisti nei negozi e a frequentare i locali per un caffè, un aperitivo, un pranzo o una cena. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con Atr, la società che ha in gestione le soste in città. La modalità di applicazione di questa iniziativa è sempre la stessa; gli automobilisti, una volta posteggiato nei parcheggi ablu, si devono recare al parcometro e, premendo il pulsante verde, riceveranno un tagliando per la prima ora di sosta gratuita.