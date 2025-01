Ilfattoquotidiano.it - Prezzo del gas e rinnovabili, l’inversamente proporzionale che danneggia cittadini e imprese

I prezzi del gas tornano a crescere. E con lo stop dei rifornimenti dalla Russia deciso da Putin a partire dal primo gennaio, il rischio di un’impennata si fa ancora più alto, pur restando il costo – per ora – più basso rispetto ai livelli “monstre” del 2022. Ma se ildel gas non è più tornato ai livelli pre-guerra in Ucraina, continuando a mettere in crisi famiglie e aziende italiane, il motivo è soprattutto uno: la mancata decarbonizzazione della nostra economia e il mancato sviluppo delle, come invece accaduto in altri Paesi europei.È quanto emerso da un importante incontro organizzato dal Coordinamento Free (Coordinamento Fontied Efficienza Energetica) svoltosi alcuni giorni fa, dal titolo “Caro energia, cosa fare per ridurre i prezzi”. Incontro in cui sono intervenute le associazioni delle, ma anche rappresentanti delle aziende – acciaierie, cartiere – e dei consumatori.