L’Ucraina chiude il gas | l’unica salvezza è ricostruire l’economia europea sulla base di risorse europee

E’ passata piuttosto inosservata, per ora, la notizia che dal primo dell’annoha chiuso i metanodotti che trasportavano gas russo in Europa. Per il momento, non succede niente di grave. Oltre al fatto che abbiamo ancora gas in stoccaggio, il gas che passava dalrappresentava solo il 5% della fornitura all’Europa. Per l’Italia, si parla di una perdita di circa il 9%; il resto viene da altre fonti. Non rimarremo senza gas, ma molto probabilmente vedremo aumentare ulteriormente i costi dell’energia e le famiglie italiane dovranno stringere ulteriormente la cinghia.A lungo termine, il gas naturale non è infinito ma, per il momento, non si intravedono problemi di esaurimento, soprattutto con gli Stati Uniti che continuano ad aumentare la loro produzione mediante la tecnologia dello “shale gas”.