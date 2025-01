Unlimitednews.it - Due nuove collane nel 2025 per Paesi Edizioni

ROMA (ITALPRESS) –, la casa editrice con sede a Roma specializzata nella saggistica d’attualità, lancerà a partire da gennaioduedi libri dedicate alla comprensione della nostra epoca: Hic Sunt Leones e Città Geopolitiche. Le dueandranno ad arricchire l’offerta editoriale a vocazione internazionale di, grazie a un nutrito gruppo di grandi firme della geopolitica e delle relazioni internazionali. “HIC SUNT LEONES” è una collana diretta da Frediano Finucci, giornalista, capo della redazione economia ed esteri del Tg La7. L’espressione latina Hic sunt Leones – utilizzata dai primi cartografi dell’antichità per indicare le zone ancora inesplorate del mondo e dunque l’incognito – è qui utilizzata per avvertire il lettore che gli argomenti trattati nella collana rappresentano le frontiere della cultura e della conoscenza contemporanea su argomenti dal respiro internazionale ancora poco o per niente investigati, e segnalano l’intenzione Si parte a metà febbraio, in occasione delle elezioni politiche tedesche, con Achtung! – Germania in panne.