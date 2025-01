Iltempo.it - "Atti trasmessi alla Giunta delle elezioni": caso Todde, cosa succede ora

Leggi su Iltempo.it

Questa mna la presidenza del Consiglio regionale della Sardegna ha trasmessogliche riguardano l'ordinanza/ingiunzione con cui il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Cagliari ha chiesto l'avvio della procedura di decadenza della presidente della Regione, Alessandra, per gravi irregolarità nella rendicontazionespese elettorali. A confermarlo è Stefano Tunis (Sardegna al Centro-Venti20), componente di opposizione della, organismo consiliare chiamato a pronunciarsi sull'ordinanza/ingiunzione, che l'esponente del Movimento 5 Stelle ha annunciato di voler impugnare tramite i propri legali. La seduta dellapotrebbe essere convocata già questa settimana per la prossima, ma al momento non si hanno conferme.