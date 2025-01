Oasport.it - LIVE Modena-Trento 1-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i gialli lottano ma non basta, 3 punti agli uomini di Soli

1-3 ACE LAVIAA! UNO SCHIAFFO FOTONICO CHE FEDERICI NON REGGE!PASSA AL PALAPANINI!25-26 Gabi Garcia da posto 4.25-25 Sba il servizio Sbertoli.è di nuova viva!24-25 Mani out Lavia.24-24 Sba l'attacco Michieletto, non c'è tocco a muro. L'arbitro aveva chiamato preventivamente il check.23-24 Sba Bartha in battuta.22-24 Mani out Lavia, match-point.22-23 CHE ATTACCO DI IKHBAYRI che con coraggio trova un varco in parallela.21-23 Primo tempo Sanguinetti, il migliore di.TIME OUT20-23 Out la battuta di Davyskiba, conferma tutto il video-check.TIME OUT20-22 Tocco a muro disull'attacco di Ikhbayri in diagonale a tutto braccio.19-22 Infermabile Sanguinetti in no-look.