La legge sul terzo mandato non sarebbe regolare, il Centrodestra presenta ricorso al Tar

Tempo di lettura: < 1 minutoLasulapprovata dal Consiglio Regionale della Campania non. È quanto sostengono i consiglieri regionali del, che hannoto unal Tar contro la Regione e il Consiglio.“Abbiamotoal Tar Campania per chiedere l’annullamento della seduta di Consiglio regionale che si è svolta lo scorso 5 novembre, e durante la quale è stata approvata a maggioranza lacosiddetta del ‘’ che dà il via libera a una nuova candidatura dell’attuale presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Alla base della nostra richiesta la palese violazione e la falsa applicazione dellain materia di regolamento interno del Consiglio regionale della Campania, oltreché degli articoli 3 e 97 della Costituzione”.