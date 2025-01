Anteprima24.it - Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi traccia un bilancio del 2024: “nel nuovo anno possiamo solo migliorare”

Tempo di lettura: < 1 minuto Ildihato undelsotto la sua sindacatura. Ecco la sua dichiarazione: ” E’ stato unmolto impegnativo, tante cose sono state fatte, ma tante altre si devono fare e le abbiamo messe in campo.è tornata al centro del dibattito nazionale e internazionale e questo è motivo di grande soddisfazione. Nel: ci vogliono tanto lavoro, impegno e partecipazione dei cittadini”. A margine della tradizionale festa della Befana in piazza Plebiscito che vede protagonisti i vigili del Comando provinciale diil primo cittadino ha voluto sottolineare che per il 2025 ilha indicato come priorità su cui lavorare il miglioramento dei servizi, dei trasporti, dell’igiene urbana, della cura del verde, ma anche l’impegno a portare avanti i grandi progetti di trasformazione a Scampia, a Taverna del Ferro, a Ponticelli, così come il completamento della linea 1 della metropolitana, la realizzazione di nuovi asili: “Abbiamo tante cose in campo – ha concluso – bisogna continuare con la stessa velocità e impegno messi in campo in questi tre anni”L'articolo Ildiundel: “nel” proviene da Anteprima24.