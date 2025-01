Lanazione.it - Politeama, un secolo di magia. Tosca per la festa dei cento anni. Proprio come nel lontano 1825

Saràfu il 2 aprile 1925, quando grazie alla generosità visionaria di Bruno Banchini ilaprì le sue porte alla città, magnifico e così grande, con quella cupola progettata da Nervi, che porta il cielo dentro il teatro.fu il 2 gennaio 1999, quando ilnacque per la seconda volta, grazie alla tenacia appassionata di Roberta Betti ed Elvira Trentini, grazie a tutti i pratesi – e furono tantissimi – che insieme compirono l’impresa di salvarlo dalle ruspe che avrebbero dovuto abbatterlo, per trasformarlo in un parcheggio. Sarà, per festeggiare undi vita, d’arte e d’amore,fa cantò il soprano Giuseppina Cobelli e tutti applaudirono, felici, orgogliosi di essere lì. "Ora ’un si va più a Firenze, Firenze gli ’ha a venire a Prato!", l’esclamazione di uno spettatore che riportarono le cronache dell’epoca.