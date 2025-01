Ilfattoquotidiano.it - Milano, uomo tra i 25 e i 30 anni trovato morto a Cislano: si indaga per omicidio

È stato risenza vita, in strada a Cisliano, in provincia di, con segni di violenza sul corpo. È quanto si sa, al momento, di quella che sembra l’uccisione di undi nazionalità marocchina tra i 25 e i 30avvistato nella serata di sabato da un passante che ha notato il suo corpo riverso sul ciglio della strada in via Regina Elena. Immediata la chiamata al 112, ma il giovane era giàe al loro arrivo i Carabinieri hanno potuto solo constatare il decesso.Sul posto sono intervenuti anche la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale die un medico legale. Siper, dato che dopo una prima ispezione è stata individuata una lesione all’altezza dell’addome dovuta a un corpo contundente compatibile con un’azione violenta. Per determinare la causa del decesso servirà comunque l’esito dell’autopsia.