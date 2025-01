Ilgiorno.it - Maltempo dell’estate 2023. Scattano le sistemazioni

Leggi su Ilgiorno.it

Un cospicuo investimento per la sistemazione dei tetti ed un secondo per gli interventi al cimitero. A un anno e mezzo di distanza dall’ondata diche aveva interessato Vigevano e la Lomellina, era il 26 agosto del, arrivano gli interventi. Quelli che riguardano i tetti del Castello sfiorano il mezzo milione di euro, 150mila sono invece quelli che riguardano il cimitero del capoluogo. In quella manciata di minuti di vento fortissimo e pioggia i danni furono enormi in città: per quello che riguarda il maniero proprio il vento aveva smosso le tegole che coprono i tetti, un danno ancora più evidente considerata l’altezza delle costruzioni. L’intervento prevede perciò una revisione complessiva dei coppi compreso il riposizionamento di quelli spostati e la sostituzione di quelli danneggiati.