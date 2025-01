Io esco mai vista una roba così Grande Fratello Stefania Orlando sconvolta | l’annuncio davanti a tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Se ne parlerà a lungo di quanto accaduto venerdì notte nella casa del. In breve, a cena è scoppiata una delle liti più furiose di questa edizione: da uno scontro fatto di provocazioni e insulti tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes la situazione è degenerata con il gesto della modella brasiliana, che ha preso un bollitore e l’ha lanciato in aria. Ciò nonostante le due hanno continuato a urlare e punzecchiarsi, fino all’intervento risolutivo degli autori.Helena, dopo essere stata allontanata da Maxime e Javier, è stata infatti ‘spedita’ in suite e quindi di fatto separata dal gruppo. Gruppo che dopo il gelo a tavola ha ovviamente commentato la scena. Jessica, rimasta sempre seduta, ha cercato di addossare tutte le colpe ad Helena ma di fatto la brutta figura l’hanno fatta entrambe e, come fatto notare da Eva Grimaldi, in generale da