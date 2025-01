Ilfattoquotidiano.it - I rumori del cantiere, i cani randagi: le ipotesi sul perché Vera Schenone ha sparato al vicino di casa

Nella zona pre-collinare di Moncalieri, l’ex sciatriceha aperto il fuoco contro ildiStefano Milanese, imprenditore di 52 anni, a causa di dissapori che andavano avanti da mesi. Continue discussioni per questioni di vicinato. Ricoto in gravi condizioni, il 52enne si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Molinette: è stato operato per una lesione toracico-addominale. La prognosi è riservata. Nel reparto di psichiatria dello stesso ospedale, è ricota invece l’84enne, che si trova in stato di arresto: è accusata di tentato omicidio. Il marito dell’ex olimpionica, proprietario della revolver calibro 38 utilizzata per sparare a Milanese, è stato denunciato per omessa custodia dell’arma.e Milanese non si sopportavano, ma resta ancora da chiarire quale sia l’episodio che ha portato l’ex campionessa di sci a decidere di sparare contro ildi