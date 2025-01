Quotidiano.net - I rapporti con gli Usa. Meloni difende Musk: "È un uomo geniale"

Per il governo italiano rappresenta senz’altro una risorsa. "Un genio che farà bene all’Italia", secondo Matteo Salvini. Giorgiavede in lui "un". Eppure Elonè andato a ruota fin troppo libera sul suo social X accusando il primo ministro britannico, Keir Starmer, di "aver stuprato la Gran Bretagna" e di "complicità negli abusi" di centinaia di bambine, arrivando poi al punto riabilitare anche un criminale xenofobo come Tommy Robinson.torna a provocare, creando scompiglio nelle cancellerie europee e non solo. Ma in Italia la sua figura è presentata come unsu cui contare su molti fronti, a partire da possibili investimenti sul versante delle nuove tecnologie e delle reti. In un’intervista a 7, il settimanale del Corsera,non ha lesinato lusinghe: "Siamoe due persone che hanno un ottimo rapporto,è uned è sempre molto interessante confrontarsi con lui", superando in questo modo anche le contraddizioni evidenti con le idee e i principi agli antipodi di quelli della premier (basti pensare alla maternità surrogata), che contraddistinguono la personalità dell’inventore di Starlink.