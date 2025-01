Spettacoloitaliano.it - Come finisce Non ci Resta che Piangere: spiegazione finale del film con Roberto Benigni e Massimo Troisi

Leggi su Spettacoloitaliano.it

Non ciche, trama eNon Cicheè uno dei più grandi capolavori del cinema italiano.insieme nella commedia che viaggia nel tempo e nella fantasia. Il maggior successo del 1984-85 per un’opera di assoluta genialità che rimane il simbolo della commedia italiana. Saverio e Mario, catapultati nel 1492, cercheranno di impedire a Cristoforo Colombo di scoprire le Americhe.Non ciche. Il, lae il significato del.Non cichetrama completaPartiti in automobile da Frittole, in provincia di Firenze, Saverio (), maestro elementare, e Mario (), bidello, si ritrovano per uno strano scherzo del caso nel 1492. Decidono di recarsi a Palos, in Andalusia, per fermare Cristoforo Colombo e impedirgli di scoprire le Americhe: lungo la strada incontrano vari personaggi storici, tra cui Leonardo da Vinci.