Ilfattoquotidiano.it - Siri ci ascolta? Apple nega. Ma paga 95 milioni di dollari per chiudere una class action contro l’assistente vocale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ci? Anche quando non stiamo chiedendo il suo aiuto per fare ricerche online, rispondere a un messaggio o avviare una chiamata. È il sospetto di chiunque abbia utilizzatodi. Ora il gruppo dell’iPhone ha accettato dire 95diper risolvere unache accusa appuntodi “origliare” le conversazioni private degli utenti. “ha sempreto e continua are qualsiasi presunto illecito e responsabilità”, afferma però il gigante tech nella proposta di accordo, che dovrà avere l’ok di un giudice per essere finalizzata.La causa intentata cinque anni fa accusavadire conversazioni private di persone con iPhone, iPad, HomePods o altri dispositiviche potevano usaredigitale. Secondo la causa, le conversazioni catturate dall’”attivazione involontaria di” sono state ottenute dae forse anche condivise con terze parti.