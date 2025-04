Game-experience.it - Con Marathon sarà obbligatorio un account PSN su PC e Xbox? Ha risposto Bungie

In un mercato sempre più aperto e interconnesso, la questione degliobbligatori per accedere ai giochi multipiattaforma diventa centrale. Con l’arrivo sempre più vicino di, nuovo sparatutto PvP di(ora sotto l’ombrello di Sony), molti si chiedevano se sarebbe stato necessario possedere unPlayStation Network anche sue PC. Una domanda più che lecita, viste le recenti mosse di Sony, che in altri casi ha resoil PSN per accedere alle proprie IP su PC.La risposta è arrivata direttamente datramite il canale ufficiale Discord del gioco: no, non servirà unPSN per giocare aal di fuori di PS5. Una notizia accolta positivamente dai giocatorie PC, che potranno accedere al titolo senza dover entrare nell’ecosistema PlayStation.