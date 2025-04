Sangiuliano dopo l’archiviazione | “Non so se ho fatto bene a dimettermi ma ora volto pagina “

Sangiuliano è sollevato dopo l'archiviazione delle accuse di peculato e rivelazione di segreti d'ufficio: "È il riconoscimento che sono una persona perbene". E ripensa alle dimissioni: "Mi chiedo ogni giorno se era la cosa giusta". Leggi su Fanpage.it L'ex ministro Gennaroè sollevatol'archiviazione delle accuse di peculato e rivelazione di segreti d'ufficio: "È il riconoscimento che sono una persona per". E ripensa alle dimissioni: "Mi chiedo ogni giorno se era la cosa giusta".

