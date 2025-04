Linea Verde alla scoperta della Valnerina attraverso la porta della cascata della Marmore

cascata delle Marmore, definita anche “la porta della Valnerina”, il viaggio di Linea Verde, in programma domenica 13 aprile alle 12.20 su Rai 1. Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi condurranno il. Ternitoday.it - Linea Verde alla scoperta della Valnerina attraverso la “porta” della cascata della Marmore Leggi su Ternitoday.it Inizia da uno dei luoghi più iconici e attrattivi del territorio umbro, ladelle, definita anche “la”, il viaggio di, in programma domenica 13 aprile alle 12.20 su Rai 1. Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi condurranno il.

"Linea Verde" in Umbria. RAI 1 * "LINEA VERDE ITALIA": « LATINA, ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE NATURALI DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO (14/12). Su rai 1 arriva “Linea verde e pensieri”, programma sulle bellezze della Valnerina. Il CNR IRET in onda su Linea Verde Life. "Linea Verde Life" tra Valnerina e orvietano. L'Umbria in tv, su Rai 1 il viaggio tra le meraviglie della nostra regione: quando vedere la puntata. Ne parlano su altre fonti

Scopri la Valnerina su Rai 1: Linea Verde in Umbria - Linea Verde si conferma quindi come un importante strumento di promozione turistica, capace di attrarre visitatori e valorizzare le tradizioni locali. Con la sua programmazione, il programma non solo ... (valnerinaoggi.it)

Tv, su Rai 1 Linea Verde a spasso nella Valnerina - Inizia da uno dei luoghi più iconici e attrattivi del territorio umbro, la Cascata delle Marmore, definita anche "la porta della Valnerina", il viaggio di Linea Verde, in programma domenica 13 aprile ... (msn.com)

Tradizioni pasquali della Valnerina Ternana protagoniste su ‘Linea Verde’ - Domenica 13 aprile andrà in onda un’intera puntata di ‘Linea Verde’ dedicata alla Valnerina Ternana. Il programma sarà trasmesso alle 12.20 su Rai 1 e Raiplay. Valnerina Il viaggio nella Valnerina rac ... (umbria24.it)