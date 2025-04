Ilfattoquotidiano.it - “Riesce a infilare 10 hamburger in un colpo solo”: Marie Pearl Zellmer Robinson ha la bocca più grande del mondo e conquista il Guinness dei primati

, originaria di di Ketchikan (Alaska),in unben 10nella suadi 7,62 cm. Dunque è sua, ufficialmente, lapiùdelper una donna, come confermato daldei. La suasurclassa di gran lunga quella della precedente detentrice del record Samantha Ramsdell, la cuiera di 6,4 cm nel 2021.“Ho sempre saputo di avere unamolto alta. – ha dichiarato– Da bambina avevo sette fratelli e, come tutti i bambini, ci mettevamo sempre qualcosa in. E mi sono sempre confusa quando la gente mi diceva non metterti le lampadine in, si incastrano. Ma a me non sono mai rimaste incastrate”.E ancora: “Da bambina, mi infilavo oggetti di grandi dimensioni inper divertimento, perché quando hai fratelli o sorelle tendi a infilarti le cose inper metterti in mostra.