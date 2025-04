Avviata la nuova risonanza magnetica nucleare al Tatarella

nuova risonanza magnetica nucleare nel presidio ospedaliero 'Giuseppe Tatarella' di Cerignola. Asl Foggia, al termine delle operazioni di collaudo, ha avviato la fase di training formativo per il personale del reparto di Radiodiagnostica. Ieri, il primo paziente, è stato sottoposto a.

