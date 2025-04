Juventusnews24.com - Sabatini è netto nel suo giudizio su Tudor: «In 10 giorni ha trasformato una squadra disintegrata. Adesso c’è quella cosa nella Juve»

di RedazionentusNews24, giornalista, non ha dubbi sulladi: con il croato la musica sembra essere cambiata rispetto all’esperienza con Thiago MottaSandroelogia la nuovadi Igor. Il suo intervento ai microfoni di Sport Mediaset dimostra come i bianconeri abbiano voltato pagina dopo la parentesi con Thiago Motta in panchina. Ecco le sue parole.PAROLE – «In 10halavedo un gruppo che va in profondità, che non si perde in una marea di passaggi inutili eppure fa possesso palla. È unamolto concreta con un paio di giocatori fondamentali messi nei loro ruoli. Lantus si vede che è allenata da un altro. Quello che si è visto nel primo tempo di Roma lantus lo aveva fatto vedere quest’anno 2/3 volte a dire tanto.