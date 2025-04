Nuovo corteo dei Fridays For Future per il clima a Torino | mezzi deviati e rischio traffico bloccato in centro

Torino, il gruppo di attivisti per il clima Fridays For Future organizza un Nuovo corteo di protesta. L’appuntamento è per la mattinata di venerdì 11 aprile 2025. Il percorso Il ritrovo per tutti i partecipanti alla manifestazione è in piazza Statuto, alle 9,30. Da lì, ci si sposterà in. Torinotoday.it - Nuovo corteo dei Fridays For Future per il clima a Torino: mezzi deviati e rischio traffico bloccato in centro Leggi su Torinotoday.it , il gruppo di attivisti per ilFororganizza undi protesta. L’appuntamento è per la mattinata di venerdì 11 aprile 2025. Il percorso Il ritrovo per tutti i partecipanti alla manifestazione è in piazza Statuto, alle 9,30. Da lì, ci si sposterà in.

Nuovo corteo dei Fridays For Future per il clima a Torino: mezzi deviati e rischio traffico bloccato in centro. VIDEO | Sciopero per il clima, corteo di Fridays For Future: in marcia tanti studenti messinesi. Fridays for future, Greta Thunberg in corteo a Milano: "Le crisi interconnesse sono il problema". Fridays for Future, l’11 ottobre nuovo sciopero per la giustizia sociale e climatica. Sciopero per il clima, corteo di Fridays For Future l'11 ottobre: le motivazioni della protesta e il percorso. Domani i Fridays For Future tornano in piazza, primo sciopero per il clima del 2024. Ne parlano su altre fonti

Lucca, tornano i giovani di Fridays for future - Il corteo muoverà da piazzale Verdi. L’appuntamento con lo sciopero di protesta per il clima è per venerdì 11 aprile alle 9 ... (msn.com)

Fridays for Future, anche Trapani sciopera per il clima - Il movimento giovanile per il clima, Fridays for Future, è di nuovo attivo anche a Trapani e scenderà nelle piazze di tutto il mondo in occasione dello sciopero globale per il clima dell’11 Aprile. A ... (tp24.it)

Fridays for future, tornano in piazza i giovani: “No al riarmo, sì a una reale transizione ecologica” - Venerdì (11 aprile) alle 9 partirà da piazzale Verdi il corteo ambientalista Fridays for future, organizzato da Fridays for future Lucca e dal Collettivo studentesco Rossa Primavera. Queste le motivaz ... (luccaindiretta.it)