Sondrio | riapre domani via Cesura

In anticipo di oltre un mese rispetto a quanto indicato nell'ordinanza a suo tempo emessa, domani la via Cesura, lungo l'intero tratto, sarà di nuovo transitabile alle auto. Dalla Garberia all'imbocco su via XXV Aprile sono stati completamente riqualificati il manto stradale, nella prima parte.

