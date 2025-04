La nostra relazione con gli animali | cosa insegna il metalupo

metalupo", un lupo ibrido apparentemente "riportato in vita" grazie alla clonazione, sta scatenando dibattiti accesi e interrogativi etici profondi. Ma anche riflessioni che, al di là dei reali o meno risultati di scienza e tecnologia, investono la nostra quotidianità e la nostra relazione con gli animali domestici, come sottolinea la dottoressa Francesca Mugnai, fiorentina, psicologa e filosofa esperta in relazioni tra esseri umani e animali.Dottoressa, partiamo dal cosiddetto ‘metalupo’: cosa può significare questo tentativo di far rivivere un animale? “Il simbolo di un desiderio umano potentissimo: quello di vincere la morte. L’idea di poter “bypassare” il limite naturale dell'esistenza per riportare alla un essere tanto amato è affascinante, ma anche pericoloso. Lanazione.it - La nostra relazione con gli animali: cosa insegna il metalupo Leggi su Lanazione.it Firenze, 10 aprile 2025 – La notizia del presunto "", un lupo ibrido apparentemente "riportato in vita" grazie alla clonazione, sta scatenando dibattiti accesi e interrogativi etici profondi. Ma anche riflessioni che, al di là dei reali o meno risultati di scienza e tecnologia, investono laquotidianità e lacon glidomestici, come sottolinea la dottoressa Francesca Mugnai, fiorentina, psicologa e filosofa esperta in relazioni tra esseri umani e.Dottoressa, partiamo dal cosiddetto ‘’:può significare questo tentativo di far rivivere un animale? “Il simbolo di un desiderio umano potentissimo: quello di vincere la morte. L’idea di poter “bypassare” il limite naturale dell'esistenza per riportare alla un essere tanto amato è affascinante, ma anche pericoloso.

La nostra relazione con gli animali: cosa insegna il metalupo. Vita e morte dei miei animali. Ribelli per natura. Quel supereroe d'un cane. “Vi racconto la mia giornata di pet therapy con i cani Ginger e Hope: così insieme aiutiamo le persone”. "Rispetto" è la parola dell'anno 2024 per la Treccani: il significato include quello per gli altri animali. Ne parlano su altre fonti

La nostra relazione con gli animali: cosa insegna il metalupo - La psicologa e filosofa Francesca Mugnai: “Clonare la vita per non accettare il lutto. Umanizzare l’animale e portarlo ovunque. È davvero giusto per loro e per noi?” ... (lanazione.it)

“Noi e gli animali, ripensiamoci. Anche a tavola” - Interroghiamoci sulla relazione che ci lega agli animali. L’invito di Simone Pollo, professore di Filosofia morale presso la Sapienza, Università di Roma: ... (repubblica.it)

Animali Selvatici - Sono circa 400.000 i cacciatori italiani che ogni anno uccidono milioni di animali. Eppure, 8 italiani su 10 sono contrari alla caccia. Ecco perché dobbiamo impegnarci a creare una nuova relazione tra ... (lav.it)