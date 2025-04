Il mercato di Campagna Amica si fa in due | inaugurato il secondo in via Gobetti FOTO

mercato di Campagna Amica si “sdoppia”: da stamattina, giovedì 10 aprile, ce n’è uno anche in via Gobetti 124 all’incrocio con via Paolucci: dieci i produttori che ospita. Al taglio del nastro del nuovo spazio hanno partecipato anche i rappresentanti dell’amministrazione. Ilpescara.it - Il mercato di Campagna Amica "si fa in due": inaugurato il secondo in via Gobetti [FOTO] Leggi su Ilpescara.it Non solo in via Pepe, ildisi “sdoppia”: da stamattina, giovedì 10 aprile, ce n’è uno anche in via124 all’incrocio con via Paolucci: dieci i produttori che ospita. Al taglio del nastro del nuovo spazio hanno partecipato anche i rappresentanti dell’amministrazione.

Il mercato di Campagna Amica "si fa in due": inaugurato il secondo in via Gobetti [FOTO]. Varese, domani inaugurazione del Mercato Coperto di Campagna Amica. Non solo spesa: il mercato di Campagna Amica di Cosenza è sempre più esperienza per i turisti e modello di accoglienza. Sito Istituzionale | Piazza Maresciallo Giardino, arriva il nuovo mercato di Campagna Amica. Campagna Amica domenica 13 aprile in piazza Stradivari. Giornata ricca di appuntamenti e protagonisti, con il mercato degli agricoltori e le iniziative per i più piccoli. ++++++Non solo spesa: il mercato di Campagna Amica di Cosenza è sempre più esperienza per i turisti e modello di accoglienza. Ne parlano su altre fonti

Il mercato di Campagna Amica di Cosenza è sempre più esperienza per i turisti e modello di accoglienza - Il mercato coperto di Campagna Amica di Cosenza, situato nella centralissima Piazza Matteotti, si conferma non solo come riferimento per i cittadini del capoluogo e dell’hinterland, ma anche come una ... (montaltouffugonline.it)

Campagna Amica, domenica con - Sarà una domenica ricca di appuntamenti e protagonisti, con il mercato degli agricoltori e le iniziative per i più piccoli. È quanto promette Coldiretti-Campagna Amica, dando appuntamento per domenica ... (cremonaoggi.it)

Varese accoglie il Mercato Coperto di Campagna Amica: un’oasi di prodotti locali a km zero - VARESE, 9 aprile 2025-Appuntamento da non perdere per gli amanti dei prodotti agricoli del territorio e della filiera corta: venerdì prossimo, 11 aprile, inaugura a Varese il Mercato Coperto di Campag ... (varese7press.it)