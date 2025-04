La storia di Dodo il bassotto che rende speciale l’Atelier Alzheimer

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – All’ingresso del, a due passi dall’ex Gasometro in via dell’Anconella a Firenze, c’è una presenza inconsueta che attira subito l’attenzione: undal pelo lucido, lo sguardo attento, e un nome che sembra uscito da un libro per bambini. Si chiama, ed è molto più di un cane da compagnia. È parte integrante di un progetto che unisce creatività, assistenza e relazioni umane per supportare persone con diagnosi di lieve demenza.è un’iniziativa della cooperativa Nomos, che due volte a settimana – il lunedì e il giovedì – apre le porte a un gruppo di anziani all’interno del Centro Età Libera. Un luogo pensato per chi vive senza il supporto quotidiano di familiari o badanti, e che qui trova un contesto protetto, stimolante e inclusivo. Educatori, psicologi, musicoterapeuti e neuropsicologi lavorano insieme per offrire attività che aiutano a rallentare il decorso della malattia, promuovendo il benessere emotivo e cognitivo.