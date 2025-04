Usa-Russia accordo su accesso a banche

Russia hanno concordato di siglare un accordo sull' accesso ai servizi bancari per i diplomatici dei due Paesi, nonostante le sanzioni americane contro Mosca. Lo ha riferito il Dipartimento di Stato in una nota sull'incontro a Istanbul. Durante i colloqui a Istanbul, gli Usa hanno poi ribadito ai russi le loro preoccupazioni in merito alle norme che vietano al personale locale di lavorare presso la loro ambasciata a Mosca. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.45 Le delegazioni di Usa ehanno concordato di siglare unsull'ai servizi bancari per i diplomatici dei due Paesi, nonostante le sanzioni americane contro Mosca. Lo ha riferito il Dipartimento di Stato in una nota sull'incontro a Istanbul. Durante i colloqui a Istanbul, gli Usa hanno poi ribadito ai russi le loro preoccupazioni in merito alle norme che vietano al personale locale di lavorare presso la loro ambasciata a Mosca.

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Conclusi a Istanbul dopo 5 ore i colloqui tra Usa e Russia. Usa-Russia, scambio di prigionieri ad Abu Dhabi. Mosca: «Migliaia di corpi di soldati ucraini abbandonati nel. Ucraina news. Coalizione dei volenterosi bloccata da Trump. Scambio prigionieri tra Usa e Russia. Polemica Kiev-Pechino sui cinesi nell’esercito russo. Guerra in Ucraina, accordo con la Russia per cessate il fuoco sul Mar Nero. Gli Usa aprono anche al ritorno del grano. Usa: accordo con Russia e Ucraina per navigazione sicura nel Mar Nero. Negoziati a Riad, Usa: «Intesa con Russia e Ucraina per la navigazione sicura nel Mar Nero». I 5 punti del possibile accordo. Ne parlano su altre fonti

Preoccupazioni USA per l'ambasciata in Russia: colloquio a Istanbul per accordo bancario - Gli USA e la Russia discutono a Istanbul per ripristinare operazioni diplomatiche e siglare un accordo bancario nonostante le sanzioni. (quotidiano.net)

Ucraina, fonti: “Altri sei mesi per raggiungere accordo, ma Usa potrebbero cedere ai russi su territori” - Secondo le autorità saudite che ospitano i negoziati tra Usa e Russia sull'Ucraina, ci vorranno almeno sei mesi per raggiungere un accordo. Lo riferisce a ... (msn.com)

Usa, accordo Russia-Ucraina per il cessate il fuoco sul Mar Nero. Zelensky: “Passo giusto”. Siti energetici e accesso ai mercati: cosa è stato deciso a Riad (e cosa no) - Zelensky a margine del vertice in Arabia Saudita con Usa e Russia: "Attueremo gli accordi, saremo costruttivi". Dal cessate il fuoco sul Mar Nero al divieto di attaccare i siti energetici, ecco cosa è ... (msn.com)