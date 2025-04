Laprimapagina.it - Addestramento in quota per il Nucleo SAF dei Vigili del Fuoco di Perugia sul Monte Tezio

Il personale delSpeleo Alpino Fluviale (SAF) deideldiha svolto un’intensa sessione disulla parete Bellucci del, uno scenario naturale d’eccezione con affaccio panoramico sul Lago Trasimeno.L’attività formativa ha avuto l’obiettivo di perfezionare le tecniche di intervento in ambienti impervi e montani, competenze indispensabili per garantire operazioni di soccorso tempestive, efficaci e in massima sicurezza. Addestrarsi in un contesto realistico come quello offerto dalpermette al personale SAF di affrontare situazioni complesse, mantenendo alto il livello di prontezza e preparazione necessario per intervenire in diverse tipologie di emergenza.