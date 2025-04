Internews24.com - Adani applaude l’Inter: «Sta bassa ma gioca a calcio! In quanti hanno pensato che dopo il pareggio il Bayern avrebbe vinto?»

di RedazioneL’ex difensore del, Lele, ha analizzato così la vittoria ottenuta dai nerazzurri al quarto di finale d’andata contro ilMonacoIntervenuto nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol su Twitch, Leleha commentato e analizzato così il successo delcontro ilMonaco all’andata dei quarti di finale di Champions League.L’ELOGIO AL– «Sel’ha vinta è perché non accettava un finale di partita che l’portata a perderla.di voi con 10-11? dareche ilfatto anche il 2-1? Secondo me diversi. Sarebbe accaduto se non fosse chenon ha accettato con qualità, tecnica, spirito, atteggiamento anche questo finale. Il 2-1 è un’azione costruita. Io ho sempre contestato le nostre grandi squadre che poi in Champions League non vincevano, non perché non si può essere messi sotto.