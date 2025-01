Anteprima24.it - Conte: “Il Napoli a Firenze senza Politano e Kvaratskhelia”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“non sono tra i convocati per. È stata una settimana con qualche intoppo di piccoli infortuni”. Lo ha detto il tecnico del, Antonio, alla vigilia del match contro la Fiorentina.“Gli imprevisti – ha spiegato– fanno parte della stagione. Finora siamo stati più che bravi a sopperire, da Lobotka, Gilmour. Ora lo stiamo facendo con Buongiorno, con Kvara dopo il problema al ginocchio che non è ancora del tutto guarito, ma ha avuto un affaticamento muscolare. C’è anche l’asdi, cercheremo di fare come in passato di sopperire col lavoro di squadra”.“Achiudiamo il girone d’andata, sicuramente quanto fatto ci deve dare fiducia e autostima, abbiamo lavorato tanto e dobbiamo continuare così”, ha detto il tecnico delAntonioin conferenza stampa.