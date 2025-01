Sport.quotidiano.net - Calcio a 7, l’attaccante del Forlì ha colpito una traversa nello sfortunato debutto col Giappone. Trombetta in Kings League: subito spareggio

amaro per Michele, neo acquisto del, nellaWorld Cup Nations, format dia 7 ideato da Gerard Piqué (ex stella del Barcellona nonché campione d’Europa e del mondo con la Spagna) e dallo streamer iberico Ibai Llanos. Al Centro Sportivo ‘Vismara’ di Milano, infatti, la selezione ‘Azzurra’, orfana di capitan Leonardo Bonucci ed Emiliano Viviano, è stata battuta 3-1 dalnel round 1.haunae tenuto costantemente impegnata la retroguardia nipponica, ma non ha segnato. I samurai hanno sbloccato la contesa al 13’ con Nakamura, poi lo spettacolare portiere Fukaya – in versione Ed Warner del celeberrimo cartoon ‘Holly e Benji’ – ha raddoppiato con un prodigioso rinvio dalla propria area. Italia a trazione anteriore nella ripresa – dentro anche ‘Ciccio’ Caputo –, ma c’è voluto un rigore, trasformato dal glaciale Blur, per dare l’illusione di riaprirla.