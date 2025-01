Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Secondo giorno dell’anno, e siete già stanchi? È normale. Dopo il fuoco d’artificio del primo gennaio, il 2 è quel giorno che passa inosservato, un lunedì travestito da martedì. Ma non temete, le stelle sono qui per darvi quella spinta (o spintone) di cui avete bisogno per affrontare l’anno. Ecco cosa vi aspetta per il 2025, segno per segno. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Il 2025 vi vedrà impazienti come sempre, ma questa volta la vostra fretta potrebbe portarvi direttamente al punto sbagliato. Provate a respirare prima di agire, perché l’anno è lungo, e il rischio di bruciarvi subito è altissimo. In amore? Lo stesso consiglio: rallentate, o sarete lasciati indietro. Toro(20 aprile – 20 maggio)Siete il segno più testardo dello zodiaco, e il 2025 non farà eccezione. Ma attenzione: il vostro bisogno di stabilità potrebbe trasformarvi in un orso in letargo.