Dalla Premier League al Napoli | svelata l’idea di mercato di Manna

svelata un’idea di mercato di Manna: Dalla Premier League al Napoli, la strategia del ds azzurro è pazzesca.Il ds del Napoli Giovanni Manna si sta muovendo già in vista del calciomercato, prima ancora che le trattative entrino nel vivo. Il club dovrà infatti investire molto e potrebbero arrivare acquisti praticamente in ogni reparto: in difesa, oltre a Marianucci (che dovrebbe essere il primo acquisto) potrebbe arrivare un altro centrale. A centrocampo, invece, potrebbe arrivare un nuovo acquisto per aumentare le alternative nel reparto, sicuro anche almeno un colpo in attacco, vista anche la partenza a gennaio di Kvaratskhelia.mercato Napoli, Schira: “Arriverà un colpo Dalla Premier”Emergono ulteriori dettagli sulle mosse di Manna, svelati dall’espero di mercato Nicolò Schira sul suo canale Youtube:“Manna è stato in Inghilterra per parlare con alcuni agenti e intermediari, pescherà ancora Dalla Premier League come già accaduto con Billing o l’estate scorsa con McTominay e Gilmour“. Spazionapoli.it - Dalla Premier League al Napoli: svelata l’idea di mercato di Manna Leggi su Spazionapoli.it un’idea didial, la strategia del ds azzurro è pazzesca.Il ds delGiovannisi sta muovendo già in vista del calcio, prima ancora che le trattative entrino nel vivo. Il club dovrà infatti investire molto e potrebbero arrivare acquisti praticamente in ogni reparto: in difesa, oltre a Marianucci (che dovrebbe essere il primo acquisto) potrebbe arrivare un altro centrale. A centrocampo, invece, potrebbe arrivare un nuovo acquisto per aumentare le alternative nel reparto, sicuro anche almeno un colpo in attacco, vista anche la partenza a gennaio di Kvaratskhelia., Schira: “Arriverà un colpo”Emergono ulteriori dettagli sulle mosse di, svelati dall’espero diNicolò Schira sul suo canale Youtube:“è stato in Inghilterra per parlare con alcuni agenti e intermediari, pescherà ancoracome già accaduto con Billing o l’estate scorsa con McTominay e Gilmour“.

