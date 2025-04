Violenta lite in strada poi i colpi di pistola Ucciso un quarantatreenne albanese a Fontanafredda

Fontanafredda (PORDENONE) - Ucciso a colpi di pistola in strada a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. La vittima è un immigrato albanese di 43 anni che vive nella zona. È successo.

