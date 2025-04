Cinemaserietv.it - Antonello Fassari e Rita Dalla Chiesa hanno avuto una storia? “So come è andata”

Per un po’ di tempo si è parlato di una presunta relazione tra, successivamente smentita da entrambi. L’attore dei Cesaroni però ha spiegato che tra loro c’è stata solo una grande amicizia e che l’equivoco potrebbe essere nato a causa della sua disponiblità nei confronti dei paparazzi.In una dichiarazione a Diva e Donna, poi rilanciata da diverse testate, tra cui Il Messaggero,spiegò:“Non ho una compagna anche se di tanto in tanto qualche fotografo mi becca per strada con un mia amica, mi ferma e mi dice: ‘Dai, fame guadagnà sta giornata, abbracciatevi un po’ e più o meno ho capito che concosì”La conduttrice, dal suo canto, fu più sibillina, stando a quando riporta Il Sussidiario.“Cosa ha in serbo il destino per noi, vedremo.