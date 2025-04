Catania-Avellino 1-2 Toscano | Meritavamo di più loro hanno vinto con due tiri Non mi va giù il risultato

Catania cade in casa contro l'Avellino e interrompe la propria striscia positiva. Protagonista assoluto Patierno, autore di una doppietta decisiva che consente ai lupi di tornare in vetta alla classifica. Gara intensa al Massimino, ma i biancoverdi si sono dimostrati più cinici e determinati. Europa.today.it - Catania-Avellino 1-2, Toscano: "Meritavamo di più, loro hanno vinto con due tiri. Non mi va giù il risultato" Leggi su Europa.today.it Ilcade in casa contro l'e interrompe la propria striscia positiva. Protagonista assoluto Patierno, autore di una doppietta decisiva che consente ai lupi di tornare in vetta alla classifica. Gara intensa al Massimino, ma i biancoverdi si sono dimostrati più cinici e determinati.

