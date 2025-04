Piove sul bagnato salta anche lui Bayern-Inter

Bayern arriva zoppicante alla sfida con l’Inter: tra cerotti e incognite, Kompany cerca risposte in un aprile da dentro o fuoriPiove sul bagnato, salta anche lui Bayern-Inter (Lapresse) – SerieAnewsIl Bayern è in emergenza. E non nel senso “generico” del termine. Qui si parla proprio di cerotti ovunque, staff medico in apnea e notti insonni per Vincent Kompany. Perché quando si avvicina una doppia sfida europea, e dall’altra parte c’è l’Inter di Inzaghi che viaggia con l’autopilota, l’ultima cosa che si vorrebbe è vedere il proprio spogliatoio trasformarsi in una succursale dell’infermeria.Non serve scomodare la sfortuna o i pianeti allineati male: la realtà è sotto gli occhi di tutti. E ha un nome preciso. Emergenza infortuni. Seria, ingombrante, continua. La squadra bavarese si sta preparando a un aprile che più fitto non si può, con un quarto di finale di Champions all’orizzonte e una Bundesliga che, nonostante tutto, non concede sconti. Serieanews.com - Piove sul bagnato, salta anche lui Bayern-Inter Leggi su Serieanews.com Ilarriva zoppicante alla sfida con l’: tra cerotti e incognite, Kompany cerca risposte in un aprile da dentro o fuorisullui(Lapresse) – SerieAnewsIlè in emergenza. E non nel senso “generico” del termine. Qui si parla proprio di cerotti ovunque, staff medico in apnea e notti insonni per Vincent Kompany. Perché quando si avvicina una doppia sfida europea, e dall’altra parte c’è l’di Inzaghi che viaggia con l’autopilota, l’ultima cosa che si vorrebbe è vedere il proprio spogliatoio trasformarsi in una succursale dell’infermeria.Non serve scomodare la sfortuna o i pianeti allineati male: la realtà è sotto gli occhi di tutti. E ha un nome preciso. Emergenza infortuni. Seria, ingombrante, continua. La squadra bavarese si sta preparando a un aprile che più fitto non si può, con un quarto di finale di Champions all’orizzonte e una Bundesliga che, nonostante tutto, non concede sconti.

Piove sul bagnato, salta anche lui Bayern-Inter. Bayern, piove sul bagnato: Musiala esce per infortunio alla gamba sinistra. Il ds: "Non ci sarà contro l'Inter". Bayern, piove sul bagnato: Musiala esce per infortunio alla gamba sinistra. Salta l'Inter. Infortunio per Sava, quando torna e chi è il portiere titolare dell'Udinese senza lui e Okoye. Infortunio Anguissa, Sky: ecco quante partite salta, i tempi di recupero. Il ritorno di Sommer, Inzaghi: "Domani gioca lui". Ne parlano su altre fonti

Piove sul bagnato per il Benevento: si ferma un difensore titolare, salta l'Avellino? - Piove sul bagnato per il Benevento, da ieri tornato sotto la gestione Auteri dopo l'esonero di Pazienza.Come riportato da Ottopagine, il tecnico di Floridia non potrà contare su Filippo Berra per ... (msn.com)

Napoli, piove sul bagnato: si fa male anche Anguissa, salta l'Inter - A Como, aveva inizialmente tirato il fiato. Diffidato e per la prima volta - in questo campionato - entrato solo a gara in corso. Ma Frank Anguissa salterà ugualmente la partitissima con l'Inter. (rainews.it)

Bayern, piove sul bagnato: frattura al metatarso per Ito, salta la Champions. E l'Inter ride - Si può solo immaginare cosa stia passando dentro di lui. Forza Hiroki, il Bayern è al tuo fianco", ha dichiarato il direttore sportivo Max Eberl. Il giapponese, subentrato durante la partita di ... (tuttomercatoweb.com)