Roma-Juventus 1-1 le pagelle | Shomurodov 7 che impatto Svilar 65 super Locatelli 7 implacabile

Roma e Juventus. Locatelli sblocca la partita nel primo tempo con un bel destro al volo, Shomurodov risponde a inizio ripresa appena entrato dalla panchina. Palo di. Ilmessaggero.it - Roma-Juventus 1-1, le pagelle: Shomurodov (7) che impatto, Svilar (6,5) super, Locatelli (7) implacabile Leggi su Ilmessaggero.it All'Olimpico termina 1-1 trasblocca la partita nel primo tempo con un bel destro al volo,risponde a inizio ripresa appena entrato dalla panchina. Palo di.

Roma-Juventus 1-1, Shomurodov risponde a Locatelli. Roma-Juventus 1-1, le pagelle: Konè e Kalulu in evidenza, male Vlahovic. Roma-Juventus 1-1: Shomurodov riprende Locatelli, finisce in parità il big match dell'Olimpico. Serie A, Roma-Juventus 1-1: bianconeri momentaneamente in Champions in attesa di Bologna - Roma-Juventus 1-1: bianconeri momentaneamente in Champions in attesa di Bologna. Roma-Juventus 1-1, pagelle e tabellino: prodezza Locatelli, Kalulu top, Shomurodov lascia il segno, sicurezza Svilar, Soulé in ombra. Roma-Juventus 1-1: risultato finale e highlights. Ne parlano su altre fonti

Roma-Juventus 1-1, le pagelle: Locatelli convinto (7), Vlahovic silenziato (5,5). Efficace Kalulu (6,5) - Il big match Roma-Juventus si conclude sull'1-1. Vantaggio degli ospiti con un bel tiro di prima intenzione di Locatelli. Pareggio giallorosso, ad inizio ripresa, con Shomurodov, appena ... (msn.com)

Roma-Juventus 1-1: Ranieri e Tudor sempre in lotta per la Champions, gol di Locatelli e Shomurodov - Al 40' la Juventus passa in vantaggio con un gol di Locatelli, che per la seconda volta in quattro campionati segna all'Olimpico. L'azione è molto bella, Celik sbaglia il rinvio, il pallone termina al ... (fanpage.it)

Roma-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: fantastico Locatelli, bene Kalulu - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)