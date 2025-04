Roma Ranieri soddisfatto | È una grande Juve Io dirigente? Non sarà così

Roma non va oltre il pareggio contro la Juventus e la corsa al quarto posto si fa sempre più fitta e incerta dopo la vittoria della Lazio a Bergamo. Proprio a una settimana dal derby della capitale che vale tantissimo.Claudio Ranieri (LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa:Una buona Roma, magari un po’ timidi all’inizio: soddisfatto? “Sì, perchè questa è una grande Juve, ha valori assoluti, ha carattere, determinazione, ci aspettavamo questa partita. Ci hanno schiacciato, volevamo rispondere colpo su colpo, per i primi 20 minuti non ci siamo riusciti e poi abbiamo avuto 20 minuti buoni noi e loro hanno fatto gol. Calciomercato.it - Roma, Ranieri soddisfatto: “È una grande Juve. Io dirigente? Non sarà così” Leggi su Calciomercato.it Il tecnico giallorosso in conferenza stampa dopo il pareggio contro i bianconeri che lascia tutto invariato e scalda ulteriormente la corsa ChampionsLanon va oltre il pareggio contro lantus e la corsa al quarto posto si fa sempre più fitta e incerta dopo la vittoria della Lazio a Bergamo. Proprio a una settimana dal derby della capitale che vale tantissimo.Claudio(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole di Claudioin conferenza stampa:Una buona, magari un po’ timidi all’inizio:? “Sì, perchè questa è una, ha valori assoluti, ha carattere, determinazione, ci aspettavamo questa partita. Ci hanno schiacciato, volevamo rispondere colpo su colpo, per i primi 20 minuti non ci siamo riusciti e poi abbiamo avuto 20 minuti buoni noi e loro hanno fatto gol.

Roma-Juventus, RANIERI: “Se ti accorgi di non poter vincere è importante pareggiare. Mio ritiro? E’ giusto dire stop” - Le parole di Claudio Ranieri a DAZN dopo il pareggio della sua Roma con la Juventus: Il suo passo indietro dopo questi risultati sembra assurdo... "Io avevo smesso, poi sono arrivate le proposte di Ro ... (gazzettagiallorossa.it)

Le parole di Claudio Ranieri dopo Roma-Juventus - Al termine di Roma-Juventus, Claudio Ranieri è stato intervistato dallo Studio di DAZN. Queste sono state le sue parole. (La domanda è di Buffon, talent di DAZN) Dando per scontato che lei ama la Roma ... (asroma.com)

Ranieri: "Quando capisci che non puoi vincere... Smetto a fine stagione, poi girerò il mondo" - Il tecnico dei giallorossi al 15° risultato utile di fila: "Juve grande squadra. Quando capisci che non puoi vincere è meglio non perdere" ... (gazzetta.it)