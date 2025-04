Shomurodov a DAZN | Man of The Match? Era meglio farne due Vi svelo cosa mi ha detto Ranieri prima di entrare

Shomurodov a DAZN: le dichiarazioni dell'attaccante della Roma, autore dell'1-1 nel big Match dell'OlimpicoDopo Roma Juve, il big Match che ha chiuso la domenica di Serie A, Eldor Shomurodov ha parlato a DAZN. Ecco le sue dichiarazioni.RIMONTA – «cosa mi ha detto Ranieri prima di entrare? Di giocare vicino ad Artem (Dovbyk, ndr) ed aiutarlo. Poi è iniziato bene il secondo tempo con il mio gol, peccato non averne fatto un altro. Contento per il Man of The Match? Si, era meglio farne due però».ORA IL DERBY – «Il derby vale 6 punti, dobbiamo prepararci bene e fare felici i nostri tifosi».

