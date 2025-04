Shomurodov risponde a Locatelli Roma-Juve finisce 1-1

Roma - Roma e Juventus si devono accontentare di un pareggio per 1-1 all'Olimpico nello scontro diretto per la corsa Champions. Al vantaggio iniziale di Locatelli risponde il neo entrato Shomurodov subito dopo l'intervallo. Resta di Ilgiornaleditalia.it - Shomurodov risponde a Locatelli, Roma-Juve finisce 1-1 Leggi su Ilgiornaleditalia.it I bianconeri restano avanti di 3 lunghezze rispetto ai giallorossi.ntus si devono accontentare di un pareggio per 1-1 all'Olimpico nello scontro diretto per la corsa Champions. Al vantaggio iniziale diil neo entratosubito dopo l'intervallo. Resta di

Shomurodov risponde a Locatelli: Roma e Juventus non si fanno del maleLa cronaca