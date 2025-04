Bayern Monaco-Inter Bastoni non preoccupa! Alta l’attenzione

Bayern Monaco resta al centro dell’attenzione in casa Inter. Un nome in particolare resta in ballo: ed è quello di Alessandro Bastoni. MONITORAGGIO – In vista della sfida contro il Bayern Monaco di martedì sera, l’Inter continua a monitorare con attenzione la situazione infortunati. Ad Appiano Gentile, dopo il 2-2 contro il Parma, si è respirato un’aria di tranquillità. Quello che preoccupava di più era Alessandro Bastoni che al Tardini è uscito precauzionalmente e con una borsa di ghiaccio sul ginocchio. La scena contro i ducali aveva allarmato i tifosi: tutto rientrato, con Bastoni che nell’allenamento di oggi ha svolto un defaticante personalizzato. Se Bastoni partirà con la squadra, quelli che resteranno a Milano per infortunio restano, Zielinski, Dumfries e Taremi. Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, Bastoni non preoccupa! Alta l’attenzione Leggi su Inter-news.it La partita contro ilresta al centro delin casa. Un nome in particolare resta in ballo: ed è quello di Alessandro. MONITORAGGIO – In vista della sfida contro ildi martedì sera, l’continua a monitorare con attenzione la situazione infortunati. Ad Appiano Gentile, dopo il 2-2 contro il Parma, si è respirato un’aria di tranquillità. Quello cheva di più era Alessandroche al Tardini è uscito precauzionalmente e con una borsa di ghiaccio sul ginocchio. La scena contro i ducali aveva allarmato i tifosi: tutto rientrato, conche nell’allenamento di oggi ha svolto un defaticante personalizzato. Separtirà con la squadra, quelli che resteranno a Milano per infortunio restano, Zielinski, Dumfries e Taremi.

Bayern Monaco-Inter, Bastoni non preoccupa! Alta l’attenzione - La partita contro il Bayern Monaco resta al centro dell’attenzione in casa Inter. Un nome in particolare resta in ballo: ed è quello di Alessandro - Leggi su Inter-News ... (inter-news.it)

L'Inter respira: Bastoni ha lavorato ad Appiano, ottimismo in vista del Bayern - Buone notizie in casa Inter in vista della sfida di martedì in casa del Bayern Monaco. Alessandro Bastoni, uscito col Parma e in panchina con una borsa di ghiaccio sul ginocchio, ha svolto un lavoro d ... (msn.com)

Bastoni, ottimismo per Bayern Monaco-Inter! Ma allarma un fattore – Sky - Bastoni dovrebbe recuperare per Bayern Monaco-Inter, sfida in programma fra due giorni. Ma in casa nerazzurra ci si interroga dopo Parma. FATTORE CHE - Leggi su Inter-News ... (inter-news.it)