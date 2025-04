Liberoquotidiano.it - La Juve pareggia a Roma e aggancia il Bologna

Un pareggio che non scontenta nessuno. E che di fatto tiene aperto ogni discorso. L'1-1 dell'Olimpico, frutto del jolly da fuori area di Locatelli prima dell'intervallo e della zampata di Shomurodov a inizio ripresa, lascia tutto immutato: il sogno delladi centrare la qualificazione in Champions League resta tale, ma intanto lacompie un altro passettinondo momentaneamente al quarto posto il, in campo domani nel posticipo contro il Napoli. E con il crollo verticale dell'Atalanta, al terzo stop di fila dopo il ko con la Lazio, diventano due i piazzamenti da assegnare che valgono l'accesso alla massima competizione europea. Di certohanno confermato di essere in salute: la squadra di Ranieri prolunga la striscia di imbattibilità, aspettando un derby con la Lazio fondamentale in chiave Europa, quella di Tudor conferma di essersi messa alle spalle le scorie legate all'esonero di Thiago Motta e di esser ripartita.