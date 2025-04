Cassino morto in ospedale dopo caduta dal monopattino | ministero si attiva per ispezione

ministero della Salute ha richiesto una relazione alla Regione Lazio attivandosi così per l'invio degli ispettori ministeriali sul caso dello studente universitario originario del Ghana, morto all'ospedale Santa Scolastica dove era stato trasportato al pronto soccorso in seguito a una caduta in monopattino. Intanto la comunità di Cassino.

Cassino, morto in ospedale dopo caduta dal monopattino: ministero si attiva per ispezione - Chiesta relazione alla Regione Lazio. Lo studente universitario originario del Ghana aveva 24 anni A quanto si apprende il ministero della Salute ha richiesto una relazione alla Regione Lazio attivand ... (msn.com)

Morto dopo caduta in monopattino, il ministero della Salute invia gli ispettori all'ospedale - La denuncia della famiglia del giovane studente di economia. La procura indaga per omicidio colposo, la Tac eseguita sarebbe stata errata ... (rainews.it)

Morto in ospedale a Cassino dopo una caduta: Charles Balfour dimesso senza Tac addominale, aperta un'inchiesta - Charles Balfour è morto in ospedale dopo una caduta in monopattino. Era stato dimesso senza Tac addominale. La procura apre un'inchiesta ... (virgilio.it)