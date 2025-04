Non basta neanche Tudor la sentenza su Vlahovic dopo Roma Juve è un incubo

Juve non ha molto di cui essere felice, dopo il pareggio di questa sera in campionato contro la Roma. E le notizie peggiori sono per Dusan Vlahovic, il cui ruolo in bianconero è ancora molto in bilico.Arriva il 14° pareggio stagionale per la Juve: nessun altro club in Serie A ne ha fatti tanti. Per gli uomini di Tudor le 'X' delle statistiche hanno eguagliato il numero delle vittorie. È vero che non era semplice imporsi all'Olimpico contro una Roma che, dall'arrivo di Ranieri, sta viaggiando su ottimi ritmi. Ma il pareggio di questa sera suona un po' come un'occasione mancata, visto che il Bologna quarto avrà domani un incontro delicato in casa col Napoli.Non basta neanche Tudor, la sentenza su Vlahovic dopo Roma Juve è un incubo. (LaPresse) TvPlay.itLa Juve è partita meglio dei giallorossi, con la volontà di fare la partita e la consapevolezza di potersi avvantaggiare per la corsa alla Champions League.

