Roma-Juventus Kalulu laconico sul riscatto dal Milan | Tanto mi pagano lo stesso…

Il difensore francese in conferenza dopo il pareggio all’Olimpico che tiene tutti in vista nella corsa Champions LeagueLapareggia in casa dellae resta a contatto con tutte le altre concorrenti per la Champions, accorciando anzi sull’Atalanta in attesa del risultato del Bologna.Pierre(LaPresse) – calciomercato.itLe parole del difensore centrale bianconero in conferenza stampa:Cosa è cambiato in questi dieci giorni? “C’è un po’ di amarezza. Il risultato ci porta comunque avanti verso la nostra strada. Abbiamo avuto tutta la settimana per lavorare bene, sul giro palla, sulle fasce”.Giocate a tre, faianche in avanti. “Devi darea livello fisico, quando vedi poi i compagni vincere duelli ti dà una carica in più. Poi abbiamo le posizioni, ma è una questione di come lo interpreti”.