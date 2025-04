Juventusnews24.com - Marocchi attacca ancora Thiago Motta: «La sua squadra stava finendo. La sua intervista al Corriere? Se parli, devi fare questo…»

di Redazione JuventusNews24, ex giocatore della Juve nonché opinionista, ha espresso le sue riflessioni sulla Juve diuna volta matura l’attaccoGiancarloviene interpellato sul temanel corso del post partita di Roma Juve a Sky Calcio Club. Le sue parole sull’ex allenatore bianconero rappresentano un nuovo attacco sintetizzato nel seguente intervento.– «Ladi. Le sue dichiarazioni? Mi sono chiesto perché un allenatorecosì in fretta da un esonero. Forse lui crede che io e altri gli abbiamo mosso delle critiche ingiuste, volendo precisare delle cose abbastanza semplici. Sedirci qualcosa. Se è vero che la società l’ha seguito, hanno sbagliato. Ci sono delle cose inspiegabili che facevaperché, ad esempio, Thuram, che sta in panchina, nessuno l’ha mai capito».